Biden anuncia un nou paquet d'assistència militar a Ucraïna durant la visita de Zelenski a la Casa Blanca

El president estatunidenc confirma que els tancs M1 Abrams arribaran a Ucraïna la setmana vinent



MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dijous un nou paquet d'assistència militar a les Forces Armades d'Ucraïna aprofitant la visita del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca, la tercera des de l'esclat de la guerra.

Durant una roda de premsa, el mandatari estatunidenc ha detallat que aquest nou enviament està valorat en 325 milions de dòlars --prop de 305 milions d'euros-- i inclou capacitats de defensa aèria, municions de ram i armament anticarros.

D'altra banda, ha confirmat que els tancs M1 Abrams arribaran a Ucraïna al llarg de la setmana vinent, segons un comunicat de la Casa Blanca.

Els Estats Units també enviarà sistemes de defensa aèria de curt abast com l'Avenger o de major rang com els HAWK, a més d'altres sistemes híbrids que combinen interceptores occidentals i ucraïnesos.

No obstant això, l'assessor de Seguretat Nacional estatunidenca, Jake Sullivan, ha afirmat en una roda de premsa que Biden continua decidit a no enviar els míssils de llarg abast ATACMS (encara que no descarta fer-ho en un futur) els quals podrien aconseguir territori rus, atacs que no són aprovats des de Washington.

El mateix Zelenski ha anunciat a les xarxes socials que tots dos països "treballaran junts per produir armament i sistemes de defensa".

D'acord amb Biden, aquest nou paquet d'assistència "protegirà a Ucraïna, les sitges de cereals, els hospitals, les escoles i les plantes d'energia d'Ucraïna". "Ajudarà a salvar vides ucraïneses", ha dit.

Així mateix, el mandatari estatunidenc ha reiterat una vegada més que "Rússia és l'única que s'interposa en el camí de la pau", i ha denunciat que "el que els han fet als fills" dels ucraïnesos "és simplement criminal".

Zelenski, per la seva banda, ha agraït el nou enviament estatunidenc. "Tots aquests dies estan amb nosaltres, amb els ucraïnesos, amb la gent corrent", ha manifestat el cap d'Estat ucraïnès, que ha catalogat la reunió amb Biden de "productiva".