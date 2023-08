Biden afirma que no actuar davant la invasió russa d'Ucraïna enviaria un missatge a la Xina sobre Taiwan

MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat que la inacció davant la invasió russa d'Ucraïna no és una opció i s'ha preguntat quin missatge s'hauria enviat, per exemple, a la Xina sobre Taiwan, si s'haguessin quedat sense fer res.

"Imaginin-se si no haguéssim fet res (...) estem davant una situació que es podria donar a qualsevol lloc. Si ens quedéssim quiets, quin missatge enviaria això a la Xina sobre Taiwan? Quin senyal enviaria això arreu del món?", s'ha preguntat Biden en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre del Japó, Fumio Kishida, i el president sud-coreà, Yoon Suk Yeol.

"Rússia ja ha perdut. No ha pogut complir amb l'objectiu original que va declarar. No ha estat possible", ha destacat Biden a la base de militar de Camp David, a Maryland, on ha destacat que el paper del Japó donant suport a Ucraïna evidencia que "les conseqüències de la guerra s'estenen molt més allà d'Europa".

En aquest sentit, el president nord-americà ha remarcat que "el que està passant durant aquest més d'any i mig a Ucraïna no és només un problema europeu", ja que no s'havia produït una invasió d'aquestes característiques "des de la Segona Guerra Mundial", segons recull la CNN.