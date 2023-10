Biden afirma que l'únic propòsit de Hamas és "matar jueus": "És un acte de pura maldat"

Biden afirma que els EUA estan "llestos" per incrementar l'ajuda a Israel

Hamas assegura que Biden menteix i l'acusa d'afavorir "l'ocupació més espantosa, racista i odiosa que es coneix a Pròxim Orient"

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat aquest dimarts que l'únic propòsit del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) és "matar jueus". "Aquest és un acte de pura maldat", ha destacat el mandatari estatunidenc pel que fa a l'atac llançat el dissabte pel grup palestí contra territori israelià.

"Dones violades, agredides, exhibides com a trofeus. Les famílies es van amagar aterrorizadas durant hores i hores, tractant desesperadament de mantenir callats als seus fills per no cridar l'atenció. I milers de ferits, vius, però portant amb ells els forats de bala i metralla", ha asseverat.

Així mateix, Biden ha ressaltat que, "com qualsevol nació del món", Israel "té dret a respondre" als "ferotges" atacs duts a terme per les "mans sagnants" dels membres del grup palestí, segons ha recollit la cadena CNN.

"No hi ha justificació pel terrorisme. No hi ha excusa. Hamas no defensa el dret del poble palestí a la dignitat i l'autodeterminació", ha indicat Biden, agregant que l'atac recorda a les "pitjors" accions perpetrades per Estat Islàmic, segons ha recollit la cadena NBC News.

El president estatunidenc també ha assegurat que Washington ha reforçat les seves forces militars a la regió de Pròxim Orient, mentre que també ha augmentat l'assistència a Israel amb municions i material per al sistema antiaeri 'Cúpula de Ferro'.

"Ens assegurararem de que Israel no es quedi sense aquests actius crítics per defensar les seves ciutats i als seus ciutadans", ha destacat, agregant que Washington està "llest" per incorporar nous actius "si és necessari", referint-se al desplegament, anunciat el diumenge, del portaavions 'USS Gerald R. Ford'.

De la mateixa forma, Biden ha assegurat que s'ha incrementat la seguretat als edificis utilitzats per la comunitat jueva als Estats Units. "El Departament de Seguretat Nacional i l'Oficina Federal d'Investigacions treballen estretament amb les autoritats estatals i locals i amb els socis de la comunitat jueva per identificar i desbaratar qualsevol amenaça interna", ha afegit.

RESPOSTA DE HAMAS

Per la seva banda, Hamas ha titllat de "fal·làcies" les declaracions de Biden, a qui han acusat d'estar "a favor de l'ocupació més espantosa, racista i odiosa que es coneix a Pròxim Orient".

"Rebutgem i denunciem enèrgicament les incendiàries declaracions del president dels Estats Units, Joe Biden, que van coincidir amb la continuació i l'escalada de la bàrbara agressió sionista contra el nostre poble palestí a la Franja de Gaza i la resta dels nostres territoris ocupats", ha afegit la milícia en un comunicat publicat al seu canal de Telegram.

A més, Hamas ha considerat que Biden intenta "encobrir la criminalitat i el terrorisme del Govern sionista" ja que no ha dedicat paraules a les "més lletges formes de càstig col·lectiu a més de dos milions de palestins a Gaza" i a les "massacres contra nens, dones i ancians indefensos".

En aquest sentit, ha explicat que l'operació iniciada contra el sud d'Israel dissabte passat ha estat dirigida "contra l'espantosa ocupació sionista" i per "defensar al poble i el seu dret a la llibertat i l'autodeterminació". Finalment, el moviment ha demanat al Govern estatunidenc que revisi "la seva posició tendenciosa".