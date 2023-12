Biden aconsella un canvi de govern a Israel per la caiguda de suport internacional a la seva ofensiva

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha recomanat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, un canvi de govern per posar fi a les creixents crítiques internacionals a la campanya israeliana contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza.

El mandatari nord-americà ha reconegut que Netanyahu ha de prendre una "decisió difícil" i capgirar el rumb del seu executiu, "El govern més conservador de la història d'Israel" i que "no vol una solució de dos estats", recull la cadena CNN.

Així, en vista de la creixent pèrdua de suport internacional a la seva ofensiva contra Hamas, Biden ha recomanat al primer ministre israelià "enfortir i canviar" el Govern israelià per mirar de trobar una solució a llarg termini al conflicte palestí.

Per la seva banda, el portaveu de les FDI, Daniel Hagari, ha respost a Biden que Israel és capaç d'explicar el per què de les seves operacions a la Franja, i ha recalcat que l'exèrcit opera de manera directa contra les principals estructures de Hamas a l'enclavament.

"Sabem explicar exactament com operem, de manera precisa i basada en intel·ligència. Operem per mantenir la seguretat de les nostres forces, però sabem com actuar contra els centres de gravetat de Hamas", ha manifestat Hagari, segons recull 'The Times of Israel'.

"Operem de tal manera que fem tot el possible per separar els civils que no estan involucrats en el terrorisme (...) Les FDI han estat fent això des del començament dels combats i certament ara estem en els darrers dies", ha resolt el portaveu.

Els EUA són un dels principals aliats d'Israel i històricament ha donat suport a les decisions i ofensives contra territoris palestins, si bé des del 7 d'octubre Biden també ha recriminat a Israel les elevades xifres de baixes civils.