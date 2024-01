Biden aconsegueix la victòria en les primàries demòcrates de New Hampshire

Phillips mostra optimisme i promet romandre en la carrera demòcrata fins a veure els resultats de les enquestes davant de Trump

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aconseguit una àmplia victòria en la primera cita de les eleccions primàries del Partit Demòcrata, celebrades a l'estat de New Hampshire, de cara als comicis presidencials de 2024, segons projeccions de mitjans estatunidencs basats en el 56 per cent de l'escrutini.

Així, Biden ha aconseguit fins al moment més del 67 per cent dels vots, un gran avantatge respecte al segon candidat, Dean Phillips, amb un 19,6 per cent, i respecte a la tercera, Marianne Williamson, amb un 3,8 per cent.

No obstant això, aquesta victòria no permetrà al mandatari aconseguir l'adjudicació de delegats de cara a la convenció nacional del partit, que designa al candidat del partit per a les eleccions presidencials.

De fet, el nom de Biden ni tan sols apareixia en les paperetes, encara que s'ha permès comptabilitzar els vots que han escrit el seu nom de forma manual. Tot això ve per una disputa interna sobre la data de les primàries, per la qual cosa el Comitè Nacional Demòcrata va decidir que aquesta elecció no es comptés. No obstant això, la victòria de Biden serveix per mostrar la idea de "fortalesa" de cara a les presidencials.

PHILLIPS MOSTRA OPTIMISME

El representant per Minnesota ha reconegut que la seva candidatura no ha obtingut un gran nombre de suports, però s'ha mostrat optimista en haver arribat a prop del 20 per cent de les paperetes, per la qual cosa ha promès romandre en la carrera demòcrata fins a veure els resultats de les enquestes en un hipotètic enfrontament entre ell i Donald Trump.

"Felicitats al president Biden, que definitivament ha guanyat aquesta nit, però de cap manera com hauria de fer-ho un president en exercici. Però ho respecto, va guanyar", ha dit abans de felicitar també a l'expresident Donald Trump per la seva victòria en les primàries republicanes de l'estat.

El demòcrata ha assenyalat que la seva campanya va començar fa deu setmanes, raó per la qual ha destacat el seu acompliment: "Haig de dir, atenció si tinguéssim 20 setmanes", ha declarat davant els seus simpatitzants, quan ha indicat que el candidat que l'ha guanyat és el president en exercici "amb un avantatge de 50 anys i tota la força del partit en la seva esquena". "Amb prou feines estem començant. Ens veiem a Carolina del Sud", ha indicat en referència a les properes primàries, que tenen lloc el 3 de febrer.