Bernardo Arévalo, investit president de Guatemala després que la cerimònia es retardés diverses hores

MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Bernardo Arévalo ha estat investit president de Guatemala pel període 2024-2028 en una cerimònia que ha començat al caure la mitjanit al Centre Cultural Miguel Ángel Asturias, després de diverses hores de retard en la presa de possessió per la constitució del Congrés, la qual cosa ha generat una jornada tibant al país.

El president de la Cambra, Samuel Pérez, també del socialdemòcrata Movimiento Semilla, ha anunciat la investidura de la vicepresidenta, Karin Herrera, entre víctors a la sala, a la qual han acudit delegacions de desenes de països. Les autoritats els han lliurat les insígnies de comandament, que havien estat lliurades prèviament pel president sortint, Alejandro Giammattei.

"Davant el risc d'arribar a la mitjanit sense iniciar els actes protocol·laris, en aquest moment vaig fer entrega dels símbols de la Presidència al Congrés de Guatemala perquè se'm doni per separat del càrrec com ho estableix la Constitució de la República", ha assenyalat el conservador, segons ha compartit a través del seu perfil a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.