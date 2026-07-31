Ben-Gvir felicita amb ironia Sánchez i proposa que aculli la població de Gaza

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben-Gvir, ha dedicat al president espanyol, Pedro Sánchez, un missatge irònic per la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta i l'ha convidat a que "doni refugi a tota la població de Gaza que desitja emigrar".
Desenes de milers de migrants, uns 60.000, segons el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrat a la ciutat autònoma provinents del Marroc des de dijous, en una crisi migratòria que ha portat diversos països de la UE a exigir la suspensió d'Espanya de l'espai Schengen.
"La meva enhorabona al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, pel seu profund compromís amb l'acollida d'immigrants i la diversitat humana", ha escrit Ben-Gvir, conegut per les seves declaracions incendiàries contra els palestins i a favor d'una neteja ètnica a Gaza.
"Com que és algú que demostra una gran preocupació per Hamas i els residents de Gaza", ha afegit Ben-Gvir, "el crido a traduir les paraules en fets: obri les portes d'Espanya i concedeixi refugi als residents de Gaza que sol·liciten emigrar" en el que ha descrit com una "excel·lent oportunitat per contribuir una mica més a la diversitat humana d'Espanya".