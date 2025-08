Ben-Gvir demana des de l'esplanada de les Mesquites "l'ocupació total" de la Franja de Gaza

L'Autoritat Palestina condemna la seva "provocadora" visita i Jordània insta Israel a "detenir" les accions "del ministre extremista"

MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Seguretat d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha fet aquest diumenge una nova visita a l'esplanada de les Mesquites, des d'on ha demanat que la Franja de Gaza torni a ser ocupada per les forces israelianes, en el marc de l'ofensiva contra l'enclavament palestí després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

"Per garantir l'ocupació total de la Franja de Gaza, hem de declarar la sobirania a tot (l'enclavament), expulsar tots els membres de Hamas i fomentar la migració voluntària (d'israelians)", ha declarat segons un vídeo publicat a X.

L'ultradretà ha considerat que "només així" Israel aconseguirà retornar els ostatges presos per les milícies palestines i que es troben a Gaza, i guanyar "la guerra". "Ho dic precisament des d'aquí, al mont del Temple --nom que donen els jueus al lloc--, on hem demostrat que la sobirania i la governança són possibles", ha afegit.

Després de la seva visita, l'Autoritat Palestina, a través d'un comunicat publicat pel Ministeri d'Exteriors en el seu perfil de la xarxa social X, ha denunciat el "flagrant desafiament" de Ben-Gvir a la comunitat internacional i les seves resolucions després de la "provocadora" presència del ministre, que per primera vegada ha dirigit una oració en aquest lloc.

"Això confirma que les estratègies colònies racistes a les quals es veu sotmès el nostre poble s'emmarquen en una política governamental oficial destinada a liquidar la causa palestina i els drets del nostre poble, i a frustrar el moviment internacional popular i sense precedents per detenir immediatament els crims de genocidi, desplaçament forçat i fam, i posar fi a l'ocupació israeliana del territori palestí", ha manifestat.

La cartera ministerial palestina, al seu torn, ha denunciat els atacs de colons registrats a Cisjordània, que es van saldar amb la vida d'un palestí, mentre que uns altres vuit van resultar ferits. "Observem amb extrema preocupació les violacions de l'ocupació en la Cisjordània ocupada i el creixent ús de munició real per part de terroristes colons en els seus atacs contra civils palestins, tot això sota la protecció i supervisió de l'exèrcit (israelià)", ha assenyalat.

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha sostingut que "les incursions generalitzades als patis de la sagrada mesquita Al-Aqsa aquest matí per part de colons, liderats pel ministre extremista i terrorista Ben-Gvir i el membre extremista de la Knesset (Parlament israelià) Amit Halevi, constitueix una escalada de crims contra la mesquita".

"És una continuació de l'agressió contínua contra el nostre poble palestí, la seva terra i els seus llocs sagrats. A més, provoca els sentiments dels musulmans arreu del món mitjançant la profanació. (...) La reiterada coincidència de les incursions de colons amb les festivitats jueves no aconseguirà judaïtzar la mesquita, imposar-li una nova realitat ni alterar-ne la identitat àrab-islàmica", ha assegurat.

En aquest sentit, ha condemnat "les incursions dels colons, les seves provocadores visites guiades i banderes" israelianes, després "que la mesquita fos buidada de fidels, s'imposés un tancament total i s'enviessin reforços militars", segons un comunicat recollit pel diari 'Filastin', afí a Hamas.

La visita de Ben-Gvir ha estat criticada també pel Govern de Jordània, que custodia la mesquita, al·legant que es tracta d'una "flagrant violació del dret internacional, una provocació inacceptable i una escalada reprensible".

El portaveu del Ministeri d'Exteriors jordà, Sufian al-Qudà, ha mostrat el seu "rebuig absolut i l'enèrgica condemna" d'Amman a les "contínues i inacceptables incursions" del ministre, així com a la disposició per part de les forces de seguretat israelianes de permetre la presència de colons israelians.

"Considerem això una flagrant violació de l'statu quo històric i legal (...), un intent de dividir-la temporalment i espacialment, i una profanació de la seva santedat", ha sostingut, mentre que ha advertit "sobre les conseqüències d'aquestes contínues violacions" als llocs sagrats islàmics i cristians a Jerusalem.

Per això, ha instat Israel, com a potència ocupant, a "detenir totes les accions provocadores del ministre extremista", al·legant que les seves accions "constitueixen una continuació de la política de govern extremista israelià de continuar la perillosa escalada i les mesures unilaterals a la Cisjordània ocupada".

Per la seva banda, el Ministeri d'Exteriors de l'Aràbia Saudita ha expressat la seva "més enèrgica condemna" a les "reiterades pràctiques provocadores de funcionaris del Govern" israelià contra la Mesquita d'Al-Aqsa i ha avisat que "aquestes pràctiques alimenten el conflicte a la regió".

"(Riad) reitera la seva constant crida a la comunitat internacional perquè posi fi a les pràctiques de funcionaris d'ocupació israelianes, que violen el dret i les normes internacionals, mentre que soscaven els esforços de pau a la regió", ha manifestat.

Les visites d'alts càrrecs israelians al complex porten aparellades la condemna de les autoritats palestines i jordanes, encarregades de vetllar per l'statu quo, que impedeix als jueus resar a l'esplanada de les Mesquites, si bé la policia ha tolerat resos limitats a la zona quan escorta fidels que entren al complex.

Al lloc --en mans d'Israel després de la presa de la Ciutat Vella de Jerusalem durant la guerra dels Sis Dies (1967)-- van estar situats el primer i el segon temple, herència històrica destruïda de la qual només queda com a vestigi el mur de les Lamentacions, així com la mesquita d'Al-Aqsa, tercer lloc més sagrat per a l'islam.