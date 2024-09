Ben-Gvir afirma que "treballa per aturar les negociacions" amb Hamas per a un alto el foc a Gaza

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha assegurat aquest dimecres que "treballa per aturar les negociacions" amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per a un possible alto el foc a la Franja de Gaza que inclogui l'alliberament dels ostatges arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

"Treballo per aturar les negociacions amb Hamas. A un país on s'assassina sis ostatges a sang freda no es negocia amb els assassins, sinó que es posa fi a les converses, al lliurament de combustible i electricitat i se'ls esclafa", ha dit a través del seu compte d'X.

Així, Ben-Gvir ha sostingut que "mantenir les converses només els incita a crear més i més terror, també a Judea i Samaria", en referència al nom bíblic de Cisjordània, emprat per les autoritats israelianes per fer referència a aquest territori palestí, ocupat per Israel.

Les paraules del líder del partit Otzma Yehudit arriben dies després de la troballa per part de les tropes israelianes dels cossos de sis ostatges a Gaza. Israel ha assegurat que tots van ser executats per Hamas, el braç armat dels quals, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, ha advertit que més pressió militar equival a "mort i fracàs".

Així mateix, el portaveu del braç armat del grup, Abu Obaida, va traslladar dilluns al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, la responsabilitat sobre la mort dels ostatges i va recalcar que s'han donat noves instruccions als responsables de retenir els segrestats respecte a "com tractar-los" si les tropes d'Israel s'acosten als llocs on són.

L'exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva contra Gaza després dels atacs el 7 d'octubre de Hamas i altres faccions palestines, que es van saldar amb uns 1.200 morts i prop de 250 ostatges. L'ofensiva deixa fins avui més de 40.800 palestins morts, segons les autoritats gazianes, controlades per Hamas, una xifra a la qual s'afegeixen més de 680 morts a Cisjordània i Jerusalem Est a mans de les forces israelianes o els colons.