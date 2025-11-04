Bèlgica.- Suspès el trànsit aeri a l'aeroport de Brussel·les per la presència de drons

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'aeroport de Brussel·les ha suspès aquest dimarts a la nit la seva activitat aèria per la presència de diversos drons que estaven sobrevolant la zona.
"Per motius de seguretat, hem decidit suspendre el trànsit aeri als voltants de l'aeroport de Zaventem", ha declarat Kurt Verwilligen, portaveu de la companyia responsable de l'aeroport, Skeyes.
De moment es desconeix el nombre exacte de drons albirats, segons ha informat el diari neerlandès 'HLN', i l'aeroport ha dit que està "investigant l'assumpte", confirmant que no hi ha vols de sortida ni d'arribada.
En un primer moment, les autoritats havien indicat que els vols s'estaven desviant a altres aeroports, com el de Lieja, però també s'han albirat drons a les seves proximitats.
"Tot l'espai aeri belga està tancat", ha dit el portaveu de l'aeroport de Lieja, Christian Delcourt, recull RTBF.