Bèlgica investiga si armes enviades a Ucraïna van ser utilitzades per paramilitars en la incursió de Belgorod

BRUSSEL·LES, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Bèlgica investiguen si armes subministrades pel país a Ucraïna en el marc de l'ajuda militar per la invasió russa han estat utilitzades per part de grups paramilitars que van fer una incursió a la regió russa de Belgorod.

Després que el diari nord-americà 'Washington Post' va publicar que els grups paramilitars van utilitzar material subministrat pels aliats internacionals de Kíiv, com ara fusells automàtics de fabricació belga, el primer ministre, Alexander De Croo, ha confirmat a la cadena RTBF que els serveis d'intel·ligència i militars estan analitzant aquesta informació, sense resultats concloents.

El mateix canal ha pogut saber que Bèlgica ha contactat amb les autoritats ucraïneses per demanar aclariments sobre el possible ús de les armes per a atacs en sòl rus, donades les implicacions de fer servir aquests recursos militars occidentals per atacar Rússia i que fins ara els enviaments d'armament s'han fet sota la premissa de servir per a la defensa del territori i població ucraïnesa davant l'agressió perpetrada per l'exèrcit rus.

Igualment, això genera dubtes entre els aliats d'Ucraïna que el material enviat pugui acabar en mans de grups paramilitars allunyats del control de l'exèrcit ucraïnès, únic destinatari legal de les armes.

La regió de Belgorod ha estat objectiu de diversos atacs per part de les forces ucraïneses des de l'inici de la invasió russa el febrer del 2022, inclosos els assalts terrestres durant els últims dies que Moscou atribueix a Ucraïna i que han estat reivindicats per grups de milicians opositors al Kremlin.