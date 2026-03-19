El BCE manté els tipus davant la incertesa per l'impacte del conflicte al Pròxim Orient

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous mantenir sense canvis els tipus d'interès davant la incertesa sobre l'impacte en la inflació i el creixement del conflicte al Pròxim Orient, així que la taxa de dipòsit (DFR) es mantindrà en el 2%, la de referència per a les principals operacions de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) en el 2,40%.
"La guerra al Pròxim Orient ha creat riscos a l'alça per a la inflació i a la baixa per al creixement econòmic, que fan que les perspectives siguin molt més incertes", destaca el BCE en un comunicat.
En aquest sentit, la institució anticipa que el conflicte tindrà un impacte important en la inflació a curt termini a causa de l'encariment dels preus de l'energia, tot i que les implicacions a mitjà termini dependran tant de la intensitat i la durada, com de la manera en què els preus de l'energia afectin els preus de consum i l'economia.
En qualsevol cas, el Consell de Govern assegura que es troba en bona posició per navegar aquesta incertesa, després que la taxa d'inflació s'hagi situat al voltant de l'objectiu del 2%, mentre que les expectatives d'inflació a més llarg termini estan fermament ancorades i l'economia ha mostrat resiliència en els últims trimestres.
Així, d'ara endavant les pròximes informacions permetran avaluar els efectes de la guerra sobre les perspectives d'inflació i els riscos als quals estan subjectes. "El Consell de Govern està vigilant atentament la situació i l'enfocament de les dades permetrà definir de manera apropiada la política monetària", ha indicat, després de reiterar que no es compromet amb cap via concreta de tipus.
En aquest sentit, l'òrgan de govern del BCE ha subratllat que està preparat per ajustar tots els instruments per assegurar que la inflació s'estabilitzi en l'objectiu del 2% a mitjà termini i preservar el bon funcionament de la transmissió de la política monetària.
A més a més, ha recordat que l'instrument per a la protecció de la transmissió està disponible per contrarestar dinàmiques de mercat no desitjades o desordenades "que constitueixin una seriosa amenaça per a la transmissió de la política monetària als països de la zona de l'euro", la qual cosa permet al Consell de Govern complir amb més efectivitat el seu mandat d'estabilitat de preus.