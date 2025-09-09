Bayrou formalitza la dimissió davant Macron, que ara ha de nomenar un substitut

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre sortint de França, François Bayrou, ha formalitzat aquest dimarts la seva renúncia davant el president, Emmanuel Macron, que "n'ha pres nota" i ha encarregat a l'actual gabinet estar en funcions en espera d'estudiar una alternativa, segons un comunicat del govern.
L'Elisi ja va avançar dilluns, després del fracàs de la qüestió de confiança a l'Assemblea Nacional, que Macron nomenaria un primer ministre "en els pròxims dies", tot i que encara s'ha de veure qui tria i quin marge té aquesta persona per mirar de sumar una mínima majoria amb la qual evitar el bloqueig de l'esquerra i de la ultradreta.
El president ha descartat la dissolució de l'Assemblea i la convocatòria d'eleccions anticipades, raó per la qual si no hi ha cap sorpresa el successor de Bayrou haurà de treballar en el marc parlamentari que va sorgir dels comicis legislatius de l'estiu del 2024. Serà el cinquè cap de govern en amb prou feines tres anys.
Bayrou, que va arribar al càrrec el desembre del 2024, s'ha vist forçat a deixar el càrrec després de perdre per 364 vots a 194 la qüestió de confiança que ell mateix va plantejar per mirar de salvar in extremis el seu pla de retallades pressupostàries.