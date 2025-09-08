Bayrou assumeix la "irrevocable" fi del seu govern en un últim al·legat davant l'Assemblea Nacional

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de França, François Bayrou, ha fet aquest dilluns un últim al·legat per sumar suports en la qüestió de confiança que ha promogut, tot i reconèixer que la caiguda del govern ja era "irrevocable" des del moment en què va anunciar la votació, i ha advertit que, al marge de les diferències polítiques, tots els partits haurien d'entendre que "el pronòstic vital (del país) està en perill".
"He decidit adreçar-me a vostès com si el destí no estigués escrit, com si la resposta de l'Assemblea Nacional (...) no hagués estat anunciada per tots", ha dit Bayrou, conscient que potser viu les seves últimes hores en el càrrec, tenint en compte que els números no sumen.
No obstant això, "el risc més gran era no prendre cap risc, deixar que les coses continuessin com estan sense canviar res", ha explicat Bayrou, després d'advertir que cal assumir que, en algun moment, la situació econòmica serà "irreparable". "No és una qüestió política, és una qüestió històrica", ha postil·lat.
El principal temor de Bayrou gira al voltant de l'economia, en un país que "no ha tingut un pressupost equilibrat des de fa 55 anys". Des d'aleshores, ha advertit, "les despeses augmenten, els dèficits es repeteixen i els deutes s'acumulen", un escenari que el govern aspira a combatre amb un pla de retallades d'uns 44.000 milions d'euros que critiquen l'esquerra i la ultradreta.
Bayrou, que ha reconegut que el seu pla requereix "esforços moderats", aspira al fet que França redueixi el nivell de dèficit públic al 3 per cent l'any 2029, "el llindar a partir del qual el deute ja no augmenta" i, aleshores, el país podrà aprofitar tot el seu potencial. França és segons ell "una magnífica catedral que cal reconstruir per a un poble que s'ho mereix".
En aquest sentit, ha lamentat que els joves se sentin "la generació sacrificada" i ha cridat a alliberar-los de l'"esclavitud" en una compareixença amb moments de tensió, interrompuda pels crits dels diputats opositors que fins i tot han obligat Bayrou a aturar l'al·locució.