Bashar al Assad i la seva família arriben a Rússia sota condició d'asilats per motius humanitaris

MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

El president sirià deposat Bashar al Assad i la seva família es troben a Moscou i han rebut asil a Rússia, confirmen fonts del Kremlin a les agències russes Tass i Interfax.

Les autoritats russes han concedit al mandatari enderrocat i a la seva família l'asil "per motius humanitaris", afegeixen aquestes fonts, que no donen més detalls al marge d'insistir que "Rússia sempre ha recolzat la recerca d'una solució política per a resoldre la crisi siriana" i sol·licitar negociacions per estabilitzar el país "sota els auspicis de l'ONU".

Hores abans, el Govern rus va ser la primera autoritat internacional en confirmar que el ja ex-president sirià havia abandonat la capital siriana, Damasc, davant de l'avanç inexorable dels rebels i dels gihadistes, que s'han fet amb el control de la ciutat aquesta matinada.

El Ministeri d'Exteriors rus, en un comunicat, va arribar a traslladar fins i tot en boca d'Al Assad el desig de l'ex-mandatari per aconseguir una "transició pacífica" al país, encara que en aquest moment no va donar detalls del seu parador.

Ara, la declaració d'aquestes fonts del Kremlin acaba de posar fi a hores d'especulacions sobre la destinació de l'exmandatari, tot i que encara no es coneixen les condicions exactes de la seva partida.

Aquest passat dissabte, de fet, i amb la capital ja pràcticament sota setge, la Presidència siriana va emetre un comunicat en el qual assegurava que Al Assad seguia exercint les seves "tasques constitucionals" a la ciutat.

La Presidència siriana va aprofitar fins i tot per desmentir una informació del 'Wall Street Journal' que apuntava llavors una possible sortida del poder d'Al Assad per recomanació de països com Jordània o Egipte, vista la gravetat de la situació.