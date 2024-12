Barnier activa el mecanisme que deixa el seu futur en mans de l'oposició

MADRID 2 des. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de França, Michel Barnier, ha recorregut aquest dilluns formalment a l'article 49.3 de la Constitució per evitar el bloqueig de l'Assemblea Nacional a la llei de pressupostos per a la Seguretat Social, la qual cosa deixa el futur de tot el govern en mans d'una oposició que ja ha anunciat una moció de censura.

Barnier, que ha defensat el diàleg després de les concessions dels darrers dies --aquest mateix dilluns ha accedit a retirar les retallades del programa de reemborsament de medicaments--, ha apel·lat a la "responsabilitat" de la resta de partits per garantir l'estabilitat política.

"Els francesos no ens perdonarien que anteposem els interessos particulars al futur de la nació", ha dit el primer ministre a l'Assemblea Nacional, en una tensa sessió de la qual han sortit abans d'hora els diputats de l'esquerra. Barnier ha insistit que el projecte que presenta és el que necessita el país.

La diputada Mathilde Panot, de La França Insubmisa (LFI), ha denunciat el "caos polític" i ha confirmat la presentació d'una moció de censura. "No és possible que en una democràcia governin els qui han perdut les eleccions", ha recordat, en al·lusió als comicis legislatius del juliol, en els quals el Nou Front Popular (NFP) d'esquerres va ser com el bloc més votat.