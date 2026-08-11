Bangladesh urgeix a l'Índia accelerar l'extradició a Daca de la exprimera ministra Hasina

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre bangladeshià, Tarique Rahman, ha instat al Govern de l'Índia a accelerar el procés d'extradició de la exprimera ministra Sheij Hasina, després que aquesta anunciés la seva intenció de tornar al seu país a finals d'any.
"Bangladesh espera que l'Índia acceleri el procés d'extradició de Sheij Hasina", ha plasmat Rahman en un comunicat recollit pel diari 'Prothom Alo'.
Ho ha fet després d'haver sostingut una reunió amb l'alt comissionat indi Dinesh Trivedi, una trobada en el qual tots dos han aprofundit en la importància de crear un entorn adequat per seguir enfortint les relacions bilaterals entre tots dos països.
Va ser al començament del present mes d'agost quan Hasina va avançar que tornarà al desembre al seu país des de l'Índia, on es troba exiliada després de ser condemnada a pena de mort per crims contra la humanitat comesos durant la cruenta repressió de les protestes de juliol i agost del 2024, que li va costar la vida a 1.400 persones i finalment van provocar la seva caiguda després de quinze anys de mandat.
Llavors Daca, en al·lusió al seu país veí, va lamentar no haver obtingut resposta a les "reiterades peticions" d'extradició de Hasina, recordant al seu torn a Nova Delhi que "permetre-li interactuar obertament amb els mitjans de comunicació sota qualsevol pretext resulta profundament feridor per al sentiment" del seu poble, així com és "perjudicial per al desenvolupament d'unes relacions bilaterals harmonioses entre Bangladesh i l'Índia".