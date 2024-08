La primera ministra de Bangladesh dimiteix i abandona el país davant les fortes protestes

Les manifestacions contra el Govern deixen centenars de morts durant les últimes setmanes



MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, ha dimitit aquest dilluns i ha abandonat el país juntament amb la seva germana, Sheihj Rehana, a mesura que avancen les fortes protestes contra el Govern, que van començar el mes passat i deixen ja centenars de morts al país.

Hasina, que s'ha ofert en diverses ocasions a parlar amb els manifestants per tractar de buscar solucions a la crisi que travessa Bangladesh, ha presentat la seva dimissió davant del president, Mohammad Shahabuddin, en Bangabhaban (la residència oficial del cap d'Estat) a les 12.00 (hora local), tal com ha informat la cadena de televisió 'Channel i'.

La seva sortida del país es produeix poc després que milers de manifestants, que han tornat a sortir al carrer malgrat que el toc de queda imposat per les autoritats en un intent per reduir la tensió, hagin irromput en Ganabhaban, la residència del primer ministre, on s'estan produint saquejos.

Fonts properes als fets han informat a la televisió bangladeshià que Hasina ha travessat la frontera a bord d'un helicòpter per desplaçar-se fins a l'estat indi de Bengala Occidental per motius de seguretat.