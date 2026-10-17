Moren almenys deu turistes en incendiar-se un complex vacacional a la costa de Bangladesh

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys deu turistes han mort, inclòs un nen, i diverses persones més han resultat ferides en un incendi declarat aquest dissabte en el complex turístic Tuptup Restro & Resort, a la costa de Cox's Bazar, al sudest de Bangladesh, segons han informat les autoritats i els serveis d'emergència del país.
El foc s'ha originat durant el matí en les instal·lacions de l'establiment, situat a la zona de Patuartek, en els voltants de la platja d'Inani, i les flames han destruït per complet l'edifici, segons ha informat el diari 'The Daily Star', que ha indicat que els equips de rescat continuen treballant per localitzar i evacuar a les víctimes.
El sotsdirector adjunt del Servei de Bombers de Cox's Bazar, Syed Mohamed Morshed Hossain, ha indicat que l'immoble --descrit com una construcció principalment de fusta de diverses plantes-- ha quedat "completament reduït a cendres". L'establiment funcionava com a allotjament turístic junt amb la carretera costanera Marine Drive i oferia habitacions amb vista al mar i als pujols dels voltants.
Un responsable del departament de Bombers i Defensa Civil, Dolon Acharya, ha confirmat en declaracions recollides per dpa que els efectius desplaçats fins al lloc han recuperat de l'interior del complex els cossos calcinats dels morts. Entre les víctimes mortals figuren cinc dones i un nen de cinc anys, d'acord amb la informació facilitada pel portaveu de l'organisme, Talha Bin Jasim. La majoria dels turistes s'havien desplaçat des de Daca, la capital del país.
Els primers avisos sobre l'incendi s'han registrat entorn de les 7.25 hores (hora local). Dues unitats de bombers de l'estació d'Ukhiya han acudit a la trucada i han arribat a la ubicació entorn de les 08.00 hores per començar amb les labors d'extinció. Segons les dades difoses pels serveis d'emergència, els treballs s'han perllongat durant diverses hores fins a aconseguir controlar les flames.
El balanç de ferits també ha estat objecte de diverses actualitzacions. Les autoritats han informat en un primer moment del rescat de diverses persones, totes elles immediatament traslladades a centres hospitalaris. Els serveis locals han puntualitzat que quatre afectats reben assistència mèdica a l'Hospital Sadar de Cox's Bazar. Alguns presenten cremades i uns altres han patit lesions en intentar escapar de l'edifici.
De moment, es desconeix l'origen del foc i tampoc s'ha completat la identificació de totes les víctimes. L'administrador cap del districte, M. A. Mannan, ha anunciat l'obertura d'una investigació per esclarir les circumstàncies del succés i avaluar els danys materials ocasionats.