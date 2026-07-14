Bahrain intercepta nombrosos atacs llançats "amb traïdoria" per l'Iran

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Bahrain han assegurat aquest dimarts haver interceptat nombrosos atacs llançats "amb traïdoria" per l'Iran contra el seu territori, en un nou intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran malgrat l'alto el foc en vigor des del 8 d'abril i el memoràndum d'entesa signat al juny per tots dos països.
"El comandament general de la Força de Defensa de Bahrain anuncia que l'Iran manté la seva agressió sistemàtica a través d'atacs atroços contra civils", ha dit l'exèrcit bahrainià, que ha recalcat que "els sistemes de defensa antiaèria han interceptat i destruït nombrosos atacs aeris llançats amb traïdoria aquest dimarts al matí per l'Iran".
Així, ha subratllat que totes les armes i unitats estan en "alerta màxima" per protegir el país i demana a la població que no s'acosti a "objectes no identificats o sospitosos" i notificar-ne la presència de cara a les tasques de desactivació.
"L'ús deliberat de míssils i drons contra civils i propietats privades constitueix una flagrant violació del dret internacional humanitari", ha ressenyat, abans d'enaltir l'avançada preparació de les forces de seguretat "en el compliment del sagrat deure de defensar la pàtria".