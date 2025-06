Ayuso no vol que li faci dos petons una persona que li diu "assassina": "No és respecte, és hipocresia"

MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest divendres que no vol que li faci dos petons una persona com la ministra de Sanitat, Mónica García, que li diu "assassina", en assegurar que no es tracta de "respecte" sinó d'"hipocresia institucional" per part del Govern d'Espanya.

"Des que he arribat, en totes les trobades que he tingut amb el president i amb la resta dels presidents autonòmics i ministres, bé, doncs els he fet i ens hem donat la mà, crec que és el llenguatge que s'ha de preservar en una relació política, però no vull que em faci dos petons una persona que constantment ens diu assassins", ha expressat Ayuso en una roda de premsa després de la Conferència de Presidents.

Així, ha carregat contra un partit que acusa el Govern de Madrid d'"executar sentències de mort" i d'"assassinar gent gran". "Això no és respecte institucional, això és hipocresia institucional (...) Crec que no té cabuda el que fan i per això prefereixo mantenir una distància i no haver-nos donat la mà, com he fet amb la immensa majoria dels presidents o ministres", ha valorat.

Fonts de la Comunitat de Madrid han assegurat que la presidenta Díaz Ayuso estava donant la mà i saludant "protocol·làriament" tots els ministres del Govern central en la Conferència quan se li ha acostat la ministra de Sanitat, Mónica García, i ha volgut fer-li dos petons.