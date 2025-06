Un avió d'Air India amb destinació a Londres s'estavella poc després d'enlairar-se a Ahmadabad

MADRID 12 juny (EUROPA PRESS) -

Un avió d'Air India que cobria la ruta entre la ciutat índia d'Ahmadabad i la capital del Regne Unit, Londres, s'ha estavellat aquest dijous poc després d'enlairar-se, segons ha confirmat l'aerolínia, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes.

"El vol AI171, que operava entre Ahmadabad i l'Aeroport de Gatwick de Londres, s'ha vist implicat en un incident aquest dijous, 12 de juny del 2025", ha dit a través del seu compte d'X un portaveu de l'aerolínia, qui ha recalcat que s'està analitzant què ha passat.

Segons les informacions recollides pels mitjans indis, l'aparell sinistrat és un Boeing Dreamliner que s'hauria estavellat en una zona residencial amb més de 240 persones a bord, si bé ara com ara no hi ha cap confirmació oficial.

El comissari de la Policia d'Ahmadabad, Gyanendra Singh Malik, ha confirmat que "un avió s'ha estavellat a l'àrea de Meghaninagar, prop de l'aeroport", tal com ha recollit l'agència de notícies PTI. Diversos vídeos per les xarxes socials mostren una gran columna de fum a la zona.