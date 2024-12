Un avió de combat nord-americà és tombat per "foc amic" sobre el mar Roig

WASHINGTON 22 des. (DPA/EP) -

Un avió de combat de les forces armades nord-americanes ha derrocat per error en un incident de "foc amic" un dels seus caces sobre el mar Roig, cosa que ha causat ferides lleus a un dels dos pilots de l'aeronau, segons el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM).

La nau afectada ha estat un avió model F/A-18, que havia enlairat des del portaavions USS Harry S. Truman, i que va ser "disparat i tombat per error" pel creuer de míssils guiats USS Gettysburg, part del grup d'atac del mateix USS Harry S. Truman.

L'incident es va produir el dissabte al matí, si bé el CENTCOM no ho ha fet públic fins a última hora de la nit. Prèviament, aquest mateix dissabte, les forces armades dels EUA havien bombardejat "deliberadament" un magatzem de míssils i un centre de comandament de les milícies houtis a Sanà, la capital del Iemen, per "dificultar les operacions houtis com els atacs contra bucs de la Marina nord-americana i bucs mercants al sud del mar Roig, Bab el-Màndeb i el golf d'Aden".

Els houtis, que controlen la capital iemenita, Sanà, i altres zones del nord i l'oest del país des del 2015, han llançat diversos atacs contra territori d'Israel i contra bucs amb algun tipus de connexió israeliana arran de l'ofensiva contra Gaza després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre del 2023 pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Així mateix, els rebels han atacat bucs i drons nord-americans i britànics en resposta als bombardejos d'aquests països contra el Iemen. Washington i Londres asseguren que actuen per defensar la lliure navegació al mar Rojo, el golf d'Aden i l'oceà Índic.