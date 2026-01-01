Autoritats suïsses confirmen "desenes" de morts en l'incendi durant una festa de Nit de cap d'any

Hi ha un centenar de ferits, la majoria de gravetat
MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats suïsses han confirmat en el matí d'Any Nou que hi ha "desenes" de persones "presumiblement mortes" i un centenar de ferits la majoria greus com a conseqüència d'un incendi declarat en el bar Le Constellation de l'estació d'esquí de Crans-Montana, a Valais, Suïssa.
"Desenes de persones" estan "presumiblement mortes", han explicat en roda de premsa el comandant de la Policia del cantó de Valais, Frédéric Gisler i el diputat per Vallais Stéphane Ganzer.
De moment no hi ha dades oficials sobre la identitat dels morts, però sí han confirmat que hi ha ciutadans estrangers entre els morts. Els hospitals de la part francòfona de Suïssa estan desbordats per l'afluència de víctimes amb cremades traslladades des de Crans-Montana. Alguns dels ferits han estat portats a Zuric.
També ha participat en la roda de premsa la fiscal general del cantó del Valais, Béatrice Pilloud, qui ha descartat que l'incident es degui a un atemptat. "No es tracta en absolut de cap tipus d'atemptat", ha apuntat Pilloud, qui ha assenyalat a més que s'ha obert una investigació.
"Farem tot el que estigui al nostre abast per esclarir les circumstàncies d'aquesta tragèdia", ha subratllat Pilloud, que ha avançat que el cantó de Valais ha sol·licitat ja ajuda als cantons veïns per identificar als morts.
A més, el govern cantonal de Valais ha declarat l'estat d'emergència a partir de les 9.00 hores de l'1 de gener per facilitar la mobilització dels recursos necessaris per respondre a aquest incendi amb la major celeritat, explica en un comunicat.
Valais ha informat que l'incident es deu a una explosió seguida d'un "violent incendi" que va devastar el bar. Nombrosos efectius de Policia, Bombers i serveis de rescat van acudir immediatament al lloc.