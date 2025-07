Autoritats sanitàries de Gaza denuncien 32 morts per l'exèrcit israelià prop de centres de la GHF

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 32 persones han mort aquest dissabte al sud de Gaza per trets efectuats per l'exèrcit israelià contra una aglomeració de persones concentrades entorn de centres de distribució d'ajuda de la qüestionada Fundació Humanitària per a Gaza (GHF) concebuda pels Estats Units i Israel, segons denuncia el Ministeri de Salut de l'enclavament, citant l'hospital Al-Nasser.

Els trets, que l'exèrcit israelià està investigant, han tingut lloc al voltant dels centres de distribució a Rafah i Khan Yunis, d'acord amb un comunicat del Ministeri de Salut gazià, dirigit pel moviment islamista palestí Hamas, publicat a la seva pàgina de Facebook.

Les forces armades israelianes han informat en els seus canals oficials que "diversos sospitosos es van acostar efectius de les Forces de Defensa d'Israel que feien operacions a la zona de Rafah, de manera que van posar en perill aquestes forces".

En resposta, els militars "van actuar per impedir que els sospitosos s'acostessin, els van ordenar que s'allunyessin i quan no es van allunyar, van disparar per dispersar-los". "El tiroteig va tenir lloc a un quilòmetre del complex de distribució i durant la nit quan aquest es trobava inactiu", ha destacat l'exèrcit israelià.

La GHF no s'ha pronunciat sobre aquests dos episodis de violència però, per norma general, acusa Hamas de difondre informació falsa sobre aquests incidents.

Les Nacions Unides i organitzacions humanitàries no només denuncien per contra que la GHF està completament incapacitada logísticament per desenvolupar aquestes operacions de distribució d'ajuda sense perill per a la població, sinó també la presència de contractistes de seguretat durant aquestes operacions, la qual cosa trenca el protocol de neutralitat internacional en tasques humanitàries.