Autoritats religioses confirmen almenys 250 morts només a les 50 mesquites esfondrades a Birmània

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

Almenys 250 persones van morir divendres pel terratrèmol que ha afectat Birmània només a les 50 mesquites esfondrades a la capital del país, Nay Pyi Taw; i a les regions de Mandalay i Sagaing, segons ha informat aquest dissabte el Consell Islàmic de Birmània, que augura que el recompte continuarà augmentant.

"No hem pogut retirar els enderrocs encara. No hi ha prou rescatistes. Només podem fer estimacions de la quantitat de persones que estan sepultades en cases i mesquites. No podem treure'ls dels edificis esfondrats", ha explicat un portaveu del Consell en unes declaracions telefòniques recollides pel portal de notícies Myanmar Now.

El portaveu ha explicat que el terratrèmol va passar quan s'estaven celebrant actes religiosos a tot el país, ja que el divendres és el dia sant de la setmana per a la religió islàmica.

En concret ha esmentat els greus danys patits per la mesquita de Sule Kone, la mesquita de Taung Sin Kung o la mesquita de Shwe Phone Shein, totes elles a Mandalay. Les mesquites són a més edificis antics i que no han rebut cap mena de reparació des del 1962 a causa de la inestabilitat política, segons recull el portal.

Les autoritats militars que governen Birmània han informat fins al moment d'un recompte oficial de 1.002 morts i 2.376 ferits com a conseqüència del terratrèmol, encara que s'espera que la xifra augmenti en les pròximes hores.