Autoritats palestines denuncien que l'exèrcit i els colons israelians arrasen les oliveres d'Al-Mughayyir (Cisjordània)

Responsables locals calculen almenys 30 hectàrees d'arbres arrencades en tres dies, enmig d'un setge a la localitat
MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -
Autoritats locals palestines han denunciat que colons israelians, amb la complicitat de l'exèrcit d'Israel, han arrasat des de dijous passat almenys 30 hectàrees d'oliveres a la localitat cisjordana d'Al-Mughayyir, al nord de Ramal·lah, escenari d'una operació de setge i repressió mentre les excavadores israelianes pavimenten una carretera entre assentaments.
Els responsables locals han explicat a l'agència oficial de notícies palestina WAFA que la carretera, que travessa Rafid fins a Qalasoun, ha provocat la destrucció de milers d'oliveres i arrasat "la plana oriental" de la localitat. Així mateix, denuncien que l'exèrcit israelià ha estat assetjant la població fins a aquesta mateixa matinada, en una operació que s'ha saldat amb nombrosos palestins detinguts.
El passat 21 d'agost, un colon israelià va denunciar que havia estat agredit per palestins precisament a la plana oriental de la localitat, la qual cosa va impulsar l'exèrcit a llançar una operació a la zona. El cap del consell local, Amin Abu Aliya, ja va començar a denunciar en aquells dies la demolició d'oliveres amb excavadores, violació de cases, robatoris de diners i joies i danys a vehicles.
Els residents d'assentaments locals van detenir un palestí sospitós d'obrir foc contra un grup de civils israelians prop de l'assentament d'Adei Ad. El palestí de 30 anys, resident d'Al-Mughayyir, suposadament havia disparat contra els israelians, sense aconseguir-ne cap, abans d'iniciar un altercat físic durant el qual un home israelià va resultar lleument ferit.
Dijous a la nit, el cap del Comandament Central de l'exèrcit israelià, el general Avi Bluth, va declarar que la localitat pagaria "un alt preu" pels incidents violents. "Cada població i cada enemic han de saber que si ataquen els residents, pagaran un alt preu; se'ls imposarà un toc de queda, se'ls tancarà la zona i se'ls sotmetrà a operacions d'ajust", va declarar, aparentment referint-se al desarrelament dels arbres, recull el 'Times of Israel'.
Des de divendres a l'alba, segons el cap local, els militars van detenir més de set joves, inclosos germans de Hamdan Abu Aliya, de divuit anys, que va morir el dissabte 16 d'agost pels trets de l'exèrcit israelià. Els militars han defensat que van actuar en defensa pròpia després que joves de la zona ataquessin a les seves forces amb còctels Molotov.