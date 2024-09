La ultradreta guanya les eleccions legislatives a Àustria, segons una enquesta

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

L'ultradretà Partit de la Llibertat (FPÖ) ha guanyat les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge a Àustria amb un 29,1 per cent, per davant del Partit Popular (ÖVP), que obté un 26,2 per cent, segons les primeres projeccions realitzades a partir d'enquestes.

"Hem fet història", ha proclamat el secretari general del FPÖ, Michael Schnedlitz. "Els austríacs han fet avui història", ha insistit en la seva primera reacció, recollida per la televisió pública austríaca, ÖRF.

Schnedlitz ha promès que gestionaran amb "responsabilitat" aquest resultat i ha rebutjat especular sobre possibles coalicions. "La nit és jove encara", ha respost.

El tercer partit seria el Partit Socialdemòcrata d'Àustria (SPÖ), que aconseguiria un 20,4 per cent de vots), el pitjor resultat en la història de la formació, segons l'estudi de Foresight publicat per la televisió pública austríaca, ÖRF. El seu director federal, Klaus Seltenheim, ha reconegut que és "un resultat dolorós" i ha fixat com a objectiu "estalviar al poble austríac una coalició negreblava", en referència als colors de FPÖ i ÖVP.

La quarta posició és per NEOS-La Nova Àustria amb un 8,8 per cent, seguit molt d'a prop pels Verds (8,7 per cent). Més lluny estan el Partit Comunista d'Àustria (KPÖ, 2,9 per cent) i el Partit de la Cervesa (Bier Partei, 2,1 per cent).

Des de NEOS, el seu secretari general, Douglas Hoyos, ha assegurat que són "un dels dos guanyadors" dels comicis i espsera qu en els propers dies puguin negociar la seva participació al proper govern. "La gent vol reformes", ha afirmat.

L'estudi estima una participació del 78,1 per cent i un marge d'error de dos punts percentuals. No s'esperen resultats oficials abans de les 23.00 hores.