Almenys un mort i quatre ferits per un apunyalament a Àustria

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -

Un adolescent de 14 anys ha mort i quatre persones més han resultat ferides després de ser apunyalades per un home de 23 anys al centre de la localitat austríaca de Villach, al sud del país.

La Policia ha confirmat la defunció després de l'atac, ocorregut sobre les 16.00 hores prop de la plaça més important de la població, ha explicat un portaveu policial, Rainer Dionisio, en declaracions a la televisió pública ORF.

L'assaltant va agredir a diversos transeünts indiscriminadament amb un ganivet. Un home va envestir contra l'assaltant amb un cotxe de repartiment i va evitar mals majors, ha indicat Dionisio.

El responsable seria un ciutadà sirià amb permís de residència que ha estat detingut. Segons les primeres informacions no tenia antecedents.

Altres dos homes estan ferits de gravetat i dues més en estat lleu, tots ells austríacs, segons la Policia. De moment no sembla haver-hi relació entre l'atacant i les víctimes.

"No podem descartar res. Estem examinant els voltants per aconseguir informació per concretar el mòbil. Fins al moment només podem especular. Per això necessitem informació fiable", ha explicat Dionisio.

L'Oficina Estatal per a la Protecció de l'Estat i el Combat de l'Extremisme ha assumit la investigació en col·laboració amb l'Oficina de Policia Penal de l'Estat.

El governador de Caríntia, Peter Kaiser (Partit Socialdemòcrata d'Àustria), ha denunciat la "increïble atrocitat" i ha demanat "les més greus conseqüències" per al responsable. "Sempre he dit molt clara i inequívocament que qualsevol que visqui en Caríntia, a Àustria, ha de respectar la llei i ha d'adatarse a les nostres normes i valors", ha advertit. "Qualsevol que incompleixi aquestes normes ha d'afrontar les conseqüències més greus. Han de ser jutjats, empresonats i deportats", ha reblat.

Des del Partit de la Llibertat d'Àustria (FPÖ), Erwin Angerer, ha apel·lat a la suspensió de l'asil i a la deportació de criminals. "Portem advertint des de fa anys d'aquesta situació, conseqüència de la fatídica política d'asil de la coalició liderada pel Partit Popular", ha afirmat. "Som l'únic partit que demana la paralització immediata de l'asil i deportacions dels criminals estrangers", ha afegit.