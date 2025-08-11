Austràlia reconeixerà l'Estat de Palestina a l'Assemblea General de l'ONU al setembre

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Austràlia, Anthony Albanese, ha anunciat aquest dilluns que el seu Govern reconeixerà a l'Estat de Palestina a l'Assemblea General de les Nacions Unides al setembre com a part d'un "esforç global coordinat" per impulsar la solució de dos Estats al conflicte palestí-israelià.
El mandatari ha afirmat en roda de premsa que l'Autoritat Palestina i el seu president, Mahmud Abbas, s'han compromès al fet que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) no tingui cap rol en un futur Estat palestí, una promesa que ha guanyat "més pes" després que la Lliga Àrab hagi instat al grup al comandament de les autoritats gazianes a acabar amb el seu mandat en l'enclavament, segons ha recollit la radiotelevisió estatal australiana ABC.
Així mateix, Abbas s'hauria compromès a la desmilitarització, a la celebració d'eleccions generals i a la interrupció del sistema de pagaments a famílies de presoners i combatents morts en el conflicte amb Israel.