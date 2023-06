Austràlia indulta una dona acusada de matar els seus quatre fills després de passar 20 anys a la presó

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Nova Gal·les del Sud, Michael Daley, ha confirmat aquest dilluns en una roda de premsa que una investigació sobre el cas de Kathleen Folbigg, condemnada a presó el 2003 per la mort dels seus quatre fills, presentava "dubtes raonables" sobre la seva culpabilitat, per la qual cosa ha ordenat el seu indult i posada en llibertat.

Folbigg, de 55 anys, va ser condemnada per presumptament matar tres dels seus fills, i per homicidi involuntari del seu primogènit, entre els anys 1989 i 1999. Els bebès tenien entre 19 dies i 19 mesos, informa 9News.

L'acusada sempre ha mantingut la seva innocència, assegurant que tots els seus fills van morir per causes naturals. La revisió d'aquest cas ha tingut lloc després que una investigació científica ha apuntat a una possible mutació genètica que provoca arrítmies letals.

Els punts clau d'aquest nou informe que ha portat a la decisió de l'indult inclouen "la possibilitat raonable" que tres dels quatre nens morissin per causes naturals.

"Crec que tots ens hem de posar al lloc de Folbigg i deixar-li, ara, l'espai que necessita per continuar amb la seva vida; no assetjar-la o perseguir-la de cap manera. Ha estat un calvari de 20 anys per a ella. Li desitgem el millor per a la resta de la seva vida", ha indicat Daley, tal com recull 'The Sydney Morning Herald'.