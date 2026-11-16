Austràlia, el Canadà, Itàlia i el Regne Unit exigeixen a Israel a deixar entrar tendes de campanya a Gaza

Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Exteriors d'Austràlia, el Canadà, Itàlia i el Regne Unit han instat aquest dilluns al Govern d'Israel a posar fi immediatament als bloquejos fronterers i permetre l'accés "ràpid i sense traves" de l'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, denunciant que 150.000 tendes de campanya i subministraments vitals romanen retinguts a la frontera malgrat l'agreujament de la crisi amb l'arribada de l'hivern.
En un comunicat conjunt difós per les seves respectives carteres diplomàtiques, els quatre països han advertit que la situació sobre l'enclavament palestí és "crítica" i s'ha vist agreujada per les recents inundacions provocades per "la primera tempesta de l'hivern".
"La població de Gaza necessita desesperadament refugi i assistència humanitària. No obstant això, 150.000 tendes de campanya i uns altres subministraments vitals estan retinguts a la frontera i s'impedeix la seva entrada a Gaza", han lamentat els titulars d'Exteriors, subratllant que aquesta situació és "totalment reversible" si s'actua abans que l'hivern s'instal·li per complet.