Almenys 9 morts i 12 ferits en l'atac durant una festa jueva a Bondi (Austràlia)

Europa Press/Contacto/Ye Myo Khant - Arxiu
La Policia confirma 2 detinguts i el primer ministre descriu "escenes impactants"
El president d'Israel denuncia un "vil atac terrorista" durant la Janucà
MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys 9 persones han mort i 12 han resultat ferides després d'un atac a trets per almenys dos assaltants --un d'ells mort durant la resposta policial, l'altre detingut-- durant una celebració del començament de la festivitat jueva de la Janucà a l'extrem nord de la platja.
Les forces de seguretat han confirmat a la cadena ABC el balanç inicial en una primera estimació sobre les conseqüències del tiroteig, de què va informar en un primer moment la Policia de l'estat de Nova Gal·les del Sud sobre les 09.45, hora en l'Espanya peninsular i Balears, del començament de l'incident. Poc després, la Policia va anunciar almenys 2 homes detinguts, un d'ells finalment confirmat com a mort.
El primer ministre, Anthony Albanese, ha emès un comunicat en què lamenta les "escenes impactants i angoixants" de Bondi i ha confirmat ferits.
"La Policia i els serveis d'Emergència estan treballant sobre el terreny per salvar vides. Les meves condolences estan amb cada persona afectada. Estem treballant amb la policia de Nova Gal·les del Sud i brindarem més actualitzacions a mesura que es confirmi més informació", ha dit.
ISRAEL
La platja, destaquen, era en part escenari d'una celebració de la festivitat jueva de Janucà, que comença aquest diumenge. Les autoritats australianes encara no hi han vinculat directament el succés, però el president d'Israel, Isaac Herzog, ha denunciat un "vil atac terrorista contra els jueus que estaven encenent les primeres espelmes de Janucà a la platja de Bondi".
"El nostre cor és amb ells. El cor de tota la nació d'Israel batega amb força en aquest precís moment, mentre preguem per la recuperació dels ferits, preguem per ells i preguem pels qui van perdre la vida", ha dit en un comunicat oficial.
"Reiterem la nostra alerta una vegada i una altra al govern australià perquè actuï i lluiti contra l'enorme onada d'antisemitisme que assola la societat australiana", ha afegit.
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha vinculat el succès a la celebració: "M'he quedat horroritzada en veure les imatges que apareixen del terrible atac a tanta gent a Bondi Beach mentre comencen les celebracions de la Janucà", ha dit via X.
"Tots els meus pensaments són amb les víctimes i la comunitat jueva en general a Austràlia i més enllà", ha afegit.