Austràlia acusa a l'Iran d'estar darrere d'atacs antisemites i expulsa a l'ambaixador d'aquest país a Canberra

Declararà com a organització terrorista a la Guàrdia Revolucionària iraniana
Les autoritats d'Austràlia han decidio aquest dilluns declarar persona 'non grata' i expulsar a l'ambaixador de l'Iran a Canberra, Ahmad Sadeghi, en considerar provat que el Govern iranià està darrere d'almenys dos atacs contra la seva comunitat jueva, inclòs l'incendi al desembre del passat any d'una sinagoga prop de Melbourne, al sud-est del país oceànic.
Així ho ha anunciat el primer ministre australià, Anthony Albanese, durant una roda de premsa recollida per ABC News en la qual ha recordat que aquestes agressions "van ser extraordinàries i perilloses orquestrades per estat estranger en sòl australià".
"Van ser intents de soscavar la cohesió social i sembrar la discòrdia en la nostra comunitat", ha agregat durant una compareixença en la qual ha confirmat que l'Ambaixada iraniana ha suspès la seva activitat i que tots els diplomàtics es troben fora de perill en un tercer país, si bé han descartat la seva implicació als atacs.
Albanese ha anunciat així mateix la declaració del Cos de la Guàrdia Revolucionària Iraniana (CGRI) com a organització terrorista després que la Intel·ligència australiana hagi confirmat la seva participació en almenys dues "i probablement més atacs" contra comunitats jueves al país, segons ha indicat el director d'aquest organisme, Mike Burgess, també present en la roda de premsa, després d'una investigació oberta a l'octubre de 2024 i que ha explicat així mateix amb la Policia i la col·laboració d'altres països.
En aquest sentit, ha assenyalat que la Guàrdia Revolucionària iraniana va emprar una "complexa xarxa d'intermediaris" a fi d'ocultar la seva participació en aquestes agressions, al mateix temps que ha advertit d'un entorn de seguretat "més dinàmic, divers i degradat". "Desafortunadament, aquestes tres característiques es donen en aquest cas", ha agregat.
Per la seva banda, la ministra d'Afers Exteriors, Penny Wong, ha assegurat que Austràlia mantindrà algunes línies diplomàtiques amb Teheran, si bé ha previngut a tots els nacionals de no viatjar a territori iranià i ha instat a tornar als quals actualment es troben allí. "Mantenir als australians fora de perill és la nostra prioritat número u. No hi ha dubte que aquests extraordinaris i perillosos actes d'agressió, orquestrats per una nació estrangera en sòl australià, han traspassat els límits", ha declarat.
Mentre, el ministre de l'Interior, Tony Burke, ha reconegut que "ningú va resultar ferit en aquests atacs, però no és cert que ningú hagi resultat danyat" en denunciar que "hi ha antisemitisme a Austràlia".