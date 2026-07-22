Augmenten a tretze els morts per les pluges torrencials i inundacions a Xile

Europa Press/Contacto/Zhu Yubo
MADRID 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Xile han elevat a tretze els morts a causa de les pluges torrencials registrades durant els darrers dies, especialment al nord del país, incidents que deixen fins avui 16 ferits i set desapareguts.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ha indicat en el darrer informe que fins ara hi ha 3.300 damnificats, inclosos més de 1.300 desplaçats allotjats en albergs, mentre que més de 63.250 persones estan "aïllades" a les zones afectades, on a més s'han registrat cent habitatges destruïts, als quals s'hi sumen més de 3.500 amb danys greus.
La directora de l'organisme, Alicia Cebrián, ha assenyalat en una conferència de premsa que a tot plegat s'hi sumen més de 87.000 persones sense subministrament elèctric a les regions d'Atacama i La Araucanía, concentrats principalment a Coquimbo i Valparaíso, mentre que més de 176.000 persones estan sense aigua potable a Coquimbo, a banda de 5.000 més a Atacama.
"Avui ha sortit un segon avió amb destinació a Atacama, amb nou tones d'ajuda humanitària, totalitzant una mica més de 150 tones d'ajuda ja enviades a les regions i estant en procés de lliurament a les diferents comunes", ha confirmat, tal com ha recollit el diari xilè 'La Tercera'.
El Govern de Xile va decretar dilluns l'"estat de catàstrofe" al nord del país per les inundacions arran de "l'impacte del sistema frontal que ha generat aïllaments, desbordaments de rius i canals, inundacions, el tall de serveis bàsics i restriccions a rutes de les dues zones".