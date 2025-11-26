Augmenten a tretze els morts per un incendi que afecta diversos gratacels a Hong Kong

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El recompte de morts en l'incendi registrat aquest dimecres a diversos gratacels de Hong Kong ha augmentat a tretze, entre ells un bomber, segons han confirmat les autoritats, si bé no es descarta que pugi en les pròximes hores.
L'incendi ha afectat diversos edificis al barri de Tai Po, fins on s'han dirigit nombrosos equips de bombers i serveis d'emergència. Als immobles afectats hi ha un nombre indeterminat de persones atrapades per les flames, que han provocat una vintena de ferits.
Els Bombers de Hong Kong han elevat al màxim el nivell l'alerta a causa del foc, sense que ara com ara se'n sàpiguen les causes, tot i que les autoritats ja ho investiguen, segons ha recollit el diari 'The Standard'. Els ferits han estat traslladats a dos hospitals de Hong Kong, mentre que almenys una escola ha estat oberta com a refugi temporal.
El número dos dels Bombers de Hong Kong, Derek Armstrong Chan, ha detallat que "la temperatura a l'edifici és molt elevada", fet que dificulta l'entrada dels bombers per a les tasques de rescat, afectades a més pel fet que ja és fosc a Hong Kong i hi ha poca visibilitat.
Per la seva banda, la Creu Roja ha activat la línia de suport psicològic per atendre els afectats i els familiars de les víctimes de l'incendi, que s'hauria originat en una bastida de bambú, segons les primeres informacions, si bé les autoritats no ho han confirmat.