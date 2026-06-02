Pugen a tretze els morts i més de cent els ferits en els últims atacs de Rússia a Ucraïna

MADRID 2 juny (EUROPA PRESS) -
El recompte de víctimes pels atacs de Rússia entre la nit de dilluns i la matinada de dimarts contra les ciutats ucraïneses de Kíiv, Dnipró, Khàrkiv i Kamianské, ha augmentat a tretze morts i més de cent ferits, segons han confirmat les autoritats d'Ucraïna.
El Servei Estatal d'Emergències ha indicat que "a causa de l'atac combinat rus contra Ucraïna, tretze persones han mort i més de cent han resultat ferides", abans d'especificar que "la destrucció d'infraestructura civil més important ha tingut lloc a Kíiv, Dnipró i Khàrkiv", amb quatre morts a Kíiv i nou més a Dnipró.
"A la capital, els equips de rescat treballen des de la nit a tots els districtes, amb un total de 29 ubicacions. La majoria dels incendis s'han extingit, si bé la feina continua a sis punts actius en cinc districtes de Kíiv", ha explicat en un comunicat per les xarxes socials.
L'organisme ha puntualitzat que més de 60 persones han resultat ferides a la capital, on a més s'han registrat danys a diversos edificis residencials. A més, s'ha decretat un incendi en un edifici associat al Ministeri d'Interior ucraïnès.
D'altra banda, ha recalcat que entre els nou morts a Dnipró hi ha un nen i ha lamentat "una nit difícil" en aquesta ciutat, on s'han registrat almenys 35 ferits, i a la de Khàrkiv. Entre els morts a Dnipró també figura un treballador dels equips d'emergència.
A aquests registres s'hi ha d'afegir tres ferits a Kamianské, a Dnipropetrovsk, i deu ferits més a Khàrkiv, a més de danys materials a les províncies de Mikolaiv, Sumi, Poltava, Txerníhiv i Zaporíjia.