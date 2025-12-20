Augmenten a tres les víctimes mortals en l'atac amb arma blanca i bombes de fum al metro de Taipéi (Taiwan)

Europa Press/Contacto/Hesther Ng - Arxiu
MADRID 20 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, ha informat d'una nova víctima mortal en l'atac amb ganivet i bombes de fum ocorregut en les sortides de dues estacions de metro de la capital de Taiwan i eleva així el balanç a tres morts.
L'home mort, de 57 anys, es va enfrontar a l'atacant per frenar els seus intents d'apunyalar indiscriminadament a qui passava per allí, després de tractar d'atordir als vianants amb les bombes de fum. Finalment, va resultar ferit amb una greu lesió que provocat la seva mort.
Un dels altres dos morts va morir també a conseqüència de les punyalades i el segon va morir a causa d'una aturada cardiorrespiratoria provocada per les granades llançades per l'atacant, segons l'agència oficial de notícies CNA.
Després de l'atac, en el qual també han resultat ferides almenys sis persones, el sospitós, identificat com Chang Wen, va saltar del sisè pis de l'Eslite Spectrum Nanxi i va patir una aturada cardíaca. Va ser traslladat d'urgència a l'Hospital General de Cathay i declarat mort a les 19.42 hores (hora local), van informar les autoritats.
La Fiscalia del Districte de Taoyuan ha informat que l'individu havia d'haver assistit a una citació del servei militar pel que s'havia emès una ordre d'arrest contra ell ja a mitjans del mes de juliol.
"Per garantir la seguretat dels ciutadans i mantenir l'ordre social, he donat instruccions immediates al departament de policia i a totes les unitats pertinents perquè reforcin els mecanismes de seguretat i patrullaje en tota la ciutat", ha sostingut l'alcalde de Taipéi.
LA POLICIA DESCARTA UN ACTE TERRORISTA
El director general de l'Agència Nacional de Policia, Chang Jung Hsing, ha comparegut aquest matí en roda de premsa per tranquil·litzar a la població davant del que ha descrit com un "atac aleatori" sense motivacions terroristes.
Entre les pertinences de l'atacant, trobades en una maleta que portava en el moment de començar l'agressió, la Policia ha trobat equip de supervivència, 17 granades de fum (dos de les quals no van ser emprades), 15 ampolles de gasolina, armilles tàctiques i ganivets.
Al domicili del mort, la Policia ha trobat quatre ganivets, un portàtil calcinat i cinc bidons. També estava allotjat a l'habitació d'un hotel on la Policia va trobar 23 bidons de gasolina i dues tauletes electròniques bloquejades.
L'hotel estava a sol 50 metres de l'escena del crim, la qual cosa va portar a la conclusió que l'agressor va perpetrar "un atac aleatori planificat", segons les declaracions del cap de Policia, recollides igualment per CNA.