Augmenten a tres els morts a causa d'un atac massiu de l'exèrcit rus a Ucraïna

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

El registre de víctimes mortals en l'atac massiu amb drons i míssils llançat en les darreres hores per Rússia contra diverses províncies d'Ucraïna ha augmentat a tres, segons les autoritats, que a més han confirmat talls en el subministrament elèctric a diversos punts del país.

El ministre d'Interior ucraïnès, Íhor Klimenko, ha assenyalat per Telegram que almenys dues persones han mort a la província de Khmelnitski, a l'oest d'Ucraïna, abans d'assegurar que Rússia ha atacat "infraestructures i edificis residencials" almenys a nou províncies.

"A hores d'ara, sabem que hi ha dos morts i vuit ferits a Khmelnitski", ha manifestat, abans de detallar que entre les províncies afectades hi ha Zaporíjia, Odessa, Dnipró, Poltava, Mikolaiv, Vínnitsia, Lviv i Ivano-Frankivsk.

Per la seva banda, el governador de Zaporíjia, Ivan Fédorov, ha ressenyat que a la província hi ha pel cap baix un mort i vuit ferits per l'impacte de prop de 20 projectils "destinats a infraestructura crítica, però que només han destruït objectius civils".

"Hi ha instal·lacions d'infraestructures destruïdes i malmeses", ha destacat, abans d'indicar que s'ha bloquejat el tràfic en una presa a la província. Els atacs han deixat a més dos desapareguts, per la qual cosa no es descarta que el registre de morts augmenti en les pròximes hores.

L'Estat Major de l'exèrcit ucraïnès ha especificat per Facebook que "l'enemic ha llançat 151 mitjans d'atac aeri", entre els quals 63 drons, 12 míssils balístics, 55 míssils d'aviació i 22 míssils antiaeris, amb un total de 92 intercepcions per part de les forces d'Ucraïna.