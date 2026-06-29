Pugen a sis els morts d'un tiroteig en un centre d'atenció de menors a Alemanya

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han mort i diverses han resultat ferides segons l'últim recompte del tiroteig ocorregut aquest dilluns en un centre d'atenció de menors a la ciutat alemanya de Stade, al nord del país.
"Segons la informació disponible, cinc persones han mort al lloc dels fets i una sisena ha perdut la vida a l'hospital a causa de les ferides. Totes les víctimes mortals són adults", ha informat la policia local de Luneburg en un missatge difós per les xarxes socials.
Les autoritats policials han informat a més que un dels detinguts és el principal responsable dels fets, mentre que dues persones més actualment continuen sotmeses a mesures policials i s'investiga la seva possible participació en els fets.
El tiroteig als voltants d'un centre d'atenció de menors a Stade, a l'estat de la Baixa Saxònia, ha deixat en un primer moment cinc morts, recompte que després s'ha enfilat a sis i diversos ferits, mentre continua en marxa la investigació sobre els motius de l'atac i el desenvolupament dels fets en aquesta localitat situada a 45 quilòmetres a l'oest d'Hamburg.