Augmenten a set els morts per un atemptat a una estació de tramvia de Tel Aviv

Entre els ferits hi ha una militar israeliana que es troba en estat greu

MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

Un tiroteig a una estació de tramvia del sud de Tel Aviv ha deixat almenys set morts, mentre que altres onze persones més han resultat ferides, segons han detallat les autoritats israelianes, que apunten a un possible atac terrorista, una situació que finalment ha estat posada "sota control" després que s'hagi redoblat la presència de les forces de seguretat a la zona.

El tiroteig, registrat al voltant de les 19.00 (hora local), ha estat dut a terme per dos "terroristes" que més tard han estat "neutralitzats" per la Policia i identificats com a Muhammad Jalaf Saher Regev i Hassan Muhammad Hassan Tamimi, d'uns vint anys d'edat i residents de la ciutat cisjordana d'Hebron.

El comandant de la Policia del districte de Tel Aviv, Haim Sergof, ha detallat que els dos atacants han pujat a bord del tren, on han realitzat diversos trets. Més tard, han baixat del vagó i han seguit disparant al carrer.

"Sabem que no hi ha cap altre terrorista aquí a la zona", ha afegit Sergof, qui ha assenyalat que enmig de l'emergència a Tel Aviv s'ha produït una falsa alarma sobre un possible altercat terrorista a un hotel de Herzliya, a uns quinze quilòmetres.

Per la seva banda, el servei d'ambulàncies Magen David Adom (Estrella de David Vermella) havia informat prèviament d'un balanç de dotze ferits, sis dels quals es trobaven en estat greu, quatre més en situació moderada i uns dos presentaven ferides lleus.

Unes hores després, el Centre Mèdic Ichilov de Tel Aviv ha informat sobre la mort d'un dels ferits, elevant la xifra de morts a set, segons ha recollit el Canal 14 israelià.

Entre els ferits es troba una soldat, que es troba en estat greu i ha estat traslladada a l'hospital per rebre tractament mèdic, segons han informat aquest dimecres les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a través del seu perfil a la xarxa social X.