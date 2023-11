Augmenten a quatre els morts en les protestes de treballadores del sector tèxtil a Bangladesh

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

En les últimes hores ha mort el treballador Jalal Uddin, que va rebre un tret dimecres passat durant les protestes del sector tèxtil. Ja són quatre les persones mortes a Bangladesh des de l'esclat a l'octubre de les protestes de les treballadores, majoritàriament dones, per exigir un augment salarial.

Jalal, de 42 anys, va rebre un tret quan anava a treballar enmig dels enfrontaments entre policies i treballadores en vaga a Konabari, a l'extraradi de la capital, Dacca, segons ha explicat l'inspector de la policia Bachchu en unes declaracions recollides pel portal BDNews24.

Aquest diumenge centenars de treballadores s'han tornat a manifestar pels carrers de Dacca per exigir una millora salarial.

El sector tèxtil està immers en la pitjor crisi de conflictivitat laboral de l'última dècada, amb desenes de milers de treballadores participant en les protestes i vagues i en enfrontaments amb la policia. Almenys 70 fàbriques han patit afectacions.

Les treballadores demanen un salari mínim de 23.000 takas mensuals (uns 194 euros). Les mobilitzacions han propiciat que el Govern anunciés dimarts passat que duplicava el salari mínim fins als 12.500 takas.

El sector tèxtil bangladeshià inclou unes 3.500 fàbriques que tenen uns 4,5 milions de treballadors que produeixen per a marques com Levi's, Zara o H&M. Suposen aproximadament el 85 per cent dels 55.000 milions de dòlars anuals en exportacions del país asiàtic.