Augmenten a quatre els morts en un atac d'Ucraïna a la regió russa de Riazan

Rússia intercepta més de 350 drons llançats durant la nit per les forces ucraïneses
MADRID, 15 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones, entre les quals un nen, han mort aquest divendres en un atac amb drons de l'exèrcit d'Ucraïna contra la regió russa de Riazan, segons han denunciat les autoritats de Rússia, que han afirmat que dos edificis de diverses plantes han quedat afectats.
"Un atac terrorista del règim de Kíiv contra Riazan ha afectat dos edificis residencials de diverses plantes", ha dit el governador regional, Pavel Malkov, qui ha confirmat a més que les "restes dels drons (interceptats) han caigut a més als terrenys d'una indústria".
Així mateix, ha subratllat que almenys set dels dotze ferits en l'atac han estat hospitalitzats, i ha ressaltat que les autoritats "començaran pròximament a reparar els edificis danyats" i pagaran compensacions als familiars dels morts i els ferits.
"Tots els equips d'emergència s'hi han desplaçat i s'està retirant la runa", ha assenyalat Malkov, qui ha demanat a les institucions corresponents que "donin tota l'assistència necessària a les víctimes i familiars dels morts", als quals ha traslladat el seu condol.
El Ministeri de Defensa rus ha indicat en un comunicat que entre les 23.00 i les 7.00 hores (hora local), els sistemes de defensa antiaèria han destruït 355 drons llançats per Ucraïna a diversos punts del país, entre els quals la regió de Moscou, a més dels mars Caspi i d'Azov i la península de Crimea, annexionada el 2014.