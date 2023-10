Augmenten a prop de 500 els palestins morts pels atacs d'Israel contra la Franja de Gaza

Les autoritats palestines xifren en 14 els morts en les operacions i enfrontaments a Cisjordània

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El registre de palestins morts a causa dels atacs d'Israel contra la Franja de Gaza arran de l'ofensiva llançada dissabte pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha augmentat a prop de 500, als quals s'hi afegeixen 14 més en operacions i enfrontaments a Cisjordània.

El Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, ha indicat en el seu compte de Facebook que "493 ciutadans han caigut màrtirs", mentre que 2.751 han resultat ferits "de diversa consideració", segons xifres d'aquest dilluns a les 10.30 hores (hora local).

El recompte no especifica el nombre de menors morts o ferits en els atacs, si bé el registre anterior especificava que 91 dels 436 morts eren menors, igual que 244 dels 2.271 ferits.

Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat palestí, dependent de l'Autoritat Palestina, ha apuntat a Facebook que 14 persones han mort a mans de les forces d'Israel a Cisjordània i Jerusalem Est, on a més hi ha 80 ferits. D'aquesta manera, el total de morts s'enfila a 450.

Les autoritats d'Israel han confirmat fins ara més de 700 morts i 2.000 ferits a causa dels atacs de Hamas, amb el suport de Gihad Islàmica, que continuen actius a diversos punts del sud d'Israel, a banda d'informacions sobre una nova incursió a la ciutat de Sderot (sud).

En aquest sentit, l'Exèrcit d'Israel ha assenyalat en el seu compte d'X que unitats paracaigudistes participen en operacions a Sderot, on s'han enfrontat als "milicians" per mirar d'expulsar-los de la ciutat, una de les més afectades pels combats.

L'exèrcit israelià ha manifestat a més que durant les últimes hores ha bombardat més de 500 posicions de Hamas a l'enclavament palestí amb la finalitat d'"assestar un cop fatal a les capacitats" del grup, que ha segrestat més d'un centenar d'ostatges en les seves incursions a Israel.