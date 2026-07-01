Augmenten a prop de 400 els morts per ebola a l'RDC, amb més de 1.300 casos confirmats

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MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Al voltant de 400 persones han perdut la vida a la República Democràtica del Congo (RDC) per causa del brot d'ebola declarat a mitjan passat mes de maig al nord-est del país, que deixa ja més de 1.300 casos confirmats, així com un total de 189 pacients recuperats.
El Ministeri de Comunicació congolès ha informat en el seu últim balanç publicat aquest dimarts a xarxes socials que, a data de 29 de juny, hi ha 1.333 casos confirmats, 399 morts, 189 persones recuperades i 609 pacients en tractament.
Això suposa que han estat detectats 26 nous casos de contagi, així com nou recuperacions d'infectats per la malaltia que, en aquests moments, presenta allà una taxa de letalitat del 29,7%.