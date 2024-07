Augmenten a prop de 30 els morts pel bombardeig d'Israel contra una escola al sud de Gaza

Les autoritats gazianes acusen a l'Exèrcit israelià de "cometre una terrible massacre" contra desplaçats acollits al centre

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes a causa del bombardeig executat el dimarts per l'Exèrcit d'Israel contra una escola a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, ha augmentat a prop de 30 morts i més de 50 ferits, un succés que ha portat a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a anunciar l'obertura d'una investigació entorn de l'atac.

L'oficina de premsa de les autoritats gazianes, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha acusat a Israel de "cometre una terrible massacre contra desplaçats que estaven en una escola a l'àrea d'Abasan" i han recalcat que "la majoria" dels 29 morts són dones i nens.

"La massacre és una continuació del genocidi que l'Exèrcit d'ocupació ha desencadenat contra el poble palestí per desè mes", ha manifestat en un comunicat en el seu compte en Telegram, abans de xifrar en 60 els "màrtirs" pels atacs israelians durant les últimes hores.

Així mateix, ha recalcat que "aquestes massacres tenen lloc davant del col·lapse del sistema sanitari a causa de les accions de l'ocupació, la destrucció i crema d'hospitals, que han quedat fora de servei, i l'enorme pressió sobre el personal mèdic i el que queden de les sales de cirurgia".

Les autoritats gazianes han apuntat a més a l'"escassetat de subministraments sanitaris i metges" i al tancament dels passos fronterers per part d'Israel, que "impedeix el viatge de ferits i malalts" i "l'entrada de combustible". "Hi ha unes condicions humanitàries i sanitàries catastròfiques", han manifestat.

Per això, han condemnat "en els termes més ferms" aquesta "horrible massacre" i han fet a Israel i els Estats Units "totalment responsables" d'aquestes "matances". "Demanem a la comunitat internacional, a Nacions Unides, a les organitzacions internacionals i als països del món lliure que pressionin a l'ocupació israeliana i als Estats Units per detenir la guerra genocida i el vessament de sang a Gaza", han resolt.

Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel ha anunciat que està investigant "els informes sobre danys a civils" en una escola "que es troba prop del lloc de l'atac", mentre que ha indicat que l'objectiu era un suposat membre del braç armat del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) que va participar en els atacs executats el 7 d'octubre contra territori israelià.

L'Exèrcit d'Israel va desencadenar una ofensiva contra la Franja després dels atacs executats del 7 d'octubre, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats de Gaza, controlades per Hamás, han denunciat més de 38.200 morts, als quals se sumen més de 560 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est en operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons.