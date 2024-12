Augmenten a onze els morts pel pas del cicló Chido per l'arxipèlag francès de Mayotte

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

El recompte de morts a causa del pas del cicló 'Chido' pel departament d'ultramar francès de Mayotte ha ascendit a onze, segons han confirmat les autoritats, que han xifrat en més de 250 els ferits i han alertat de l'enorme grau de devastació a l'arxipèlag.

El Centre Operacional Departamental de Mayotte ha detallat en el seu primer recompte que entre els ferits hi ha nou persones en estat molt greu i ha subratllat que les zones barraquistes han quedat totalment "destruïdes". "No en queda res", ha dit, per la qual cosa es tem que el recompte de víctimes serà més elevat.

Així mateix, ha assenyalat que el port de Longoni està "intacte" i ha agregat que "l'aeroport ja no compta amb il·luminació ni torre de control, però està operatiu per a vols militars", segons ha recollit la cadena de televisió Mayotte La 1ere, dependent de France Info.

Les autoritats han indicat que pròximament arribaran reforços per a la "gestió de crisi" a Mayotte, un arxipèlag entre Madagascar i les Comores, després del devastador pas del Chido, que va travessar la zona amb vents de fins a 226 quilòmetres per hora.