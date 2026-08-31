Augmenten a més de 900 els morts al Nepal per la riuada a la frontera amb la Xina

Europa Press/Contacto/Liu Tian
MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal han elevat aquest dilluns a prop de 900 els morts a causa de la devastadora inundació registrada la setmana passada en el nord del país, en una zona situada a la frontera amb la Xina, un succés que deixa també més de 4.200 desapareguts en territori nepalès.
L'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA, per les seves sigles en anglès) ha indicat en un comunicat publicat a les xarxes socials que fins ara s'han confirmat 903 morts i 267 ferits, als quals se sumen 4.247 desapareguts.
Així, ha especificat que entre la xifra de desapareguts --que el diumenge era de prop de 2.500-- figuren 592 estrangers, al mateix temps que ha manifestat que de moment han estat rescatades 10.451 persones, inclosos 252 que han estat traslladats per via aèria després del desastre.
A aquestes xifres se sumen almenys 16 morts i al voltant de 550 desapareguts en territori xinès --entre ells 261 ciutadans estrangers--, tal com han assenyalat les autoritats del gegant asiàtic, així com tres cadàvers recuperats a la Índia.
Un expert del Ministeri de Recursos Naturals de la Xina va subratllar el divendres que el desastre va ser una cadena de successos que va començar amb un devessall de gel a gran altitud i va evolucionar fins a convertir-se en un flux de detritos d'alta velocitat abans d'impactar contra les instal·lacions frontereres en Gyirong, descartant la possibilitat d'un desbordament d'un llac glacial.
Per la seva banda, Benjamin Mirus, investigador del Centre de Ciències de Riscos Geològics (GHSC), va sostenir en declaracions a Europa Press que aquestes conclusions "són similars" a les quals ha pogut obtenir el Servei Geològic d'Estats Units (USGS), que ha determinat que el "col·lapse de la glacera" va tenir lloc al Parc Nacional de Langtang, a Nepal, prop de la frontera comuna.