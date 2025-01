Augmenten a més de 80.000 els evacuats a Los Angeles pels incendis

Jon Putman/SOPA Images via ZUMA / DPA

MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Califòrnia han ordenat l'evacuació de més de 80.000 persones pels incendis que avancen sense control a la zona de Los Angeles i que ja han calcinat diversos habitatges i desenes de vehicles, segons els primers registres que, ara com ara, descarten morts entre la població local o el personal d'emergència.

El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha informat que uns 1.400 bombers treballen en les tasques d'extinció, mentre que centenars estan preparats per fer front a uns "focs sense precedents" que van començar dimarts i que ja han arrasat milers d'hectàrees, especialment a l'àrea de Pacific Palisades.

El Departament de Bombers ha insistit que els incendis estan continguts "al zero per cent", en un avís a la població publicat a través de les xarxes socials. Les autoritats preveuen que el risc continuï sent extrem aquest dijous, tenint en compte les fortes ratxes de vent que han contribuït al ràpid avanç de les flames.

Més de 220.000 clients s'han quedat sense subministrament elèctric per aquests incendis, segons les estimacions recollides per ABC News i que han anat augmentant conforme han passat les hores.

El president, Joe Biden, va assegurar dimarts que la seva administració farà tot el possible per socórrer les zones damnificades pels focs, que també han portat el governador de Califòrnia a declarar l'estat d'emergència.