Augmenten a més de 80 els civils morts en atacs atribuïts a la milicia CODECO en el nord-est del Congo

MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals per una sèrie d'atacs perpetrats aquesta setmana per presumptes membres de la milícia Cooperativa per al Desenvolupament del Congo (CODECO) contra diverses localitats situades a la província d'Ituri, en el nord-est de la República Democràtica del Congo (RDC), ha augmentat a més de 80, segons ha informat Nacions Unides.

La missió de l'ONU, la MONUSCO, ha assenyalat que en la nit del dilluns al dimarts "un brutal atac de CODECO va ocòrrer a la província d'Ituri". "Els 'cascos blaus' es van desplegar el més aviat possible i van intercanviar trets amb els atacants, que lamentablement ja havien matat a més de 80 civils, incendiat habitatges i provocat el pànic entre la població", resa un comunicat.

La MONUSCO ha denunciat que el grup armat "privilegia l'ús d'armes blanques durant els seus atacs, un 'modus operandi' silenciós que allarga el temps d'alerta". A més, ha subratllat que "aquest atac forma part d'un llarg cicle de represàlies", ja que es va produir després d'un atac perpetrat en la vespra per la milícia Zaire i que va deixar cinc morts.